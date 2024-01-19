Расширена территория Алятской свободной экономической зоны

Расширена территория Алятской свободной экономической зоны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно указу, в подчинение Алятской свободной экономической зоны передан участок на государственных землях на административной территории Сальянского района.