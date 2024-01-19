https://news.day.az/officialchronicle/1630752.html Расширена территория Алятской свободной экономической зоны - Указ
Расширена территория Алятской свободной экономической зоны - Указ
Расширена территория Алятской свободной экономической зоны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Согласно указу, в подчинение Алятской свободной экономической зоны передан участок на государственных землях на административной территории Сальянского района.
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