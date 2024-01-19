Внесены изменения в закон в связи с Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 25 августа 2000 года № 387 "О применении закона Азербайджанской Республики "Об утверждении, вступлении в силу Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики и связанных с этим вопросах правового регулирования" и применении Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики, утвержденного указанным законом".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, в указе Президента Азербайджанской Республики от 25 августа 2000 года № 387 "О применении закона Азербайджанской Республики "Об утверждении, вступлении в силу Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики и связанных с этим вопросах правового регулирования" и применении Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики, утвержденного указанным законом" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2000, № 8 (книга III), статья 610 (том I) абзацы пятнадцатый-восемнадцатый части 2 сочтены абзацами девятнадцатым - двадцать вторым соответственно и произведено дополнение абзацами пятнадцатым-восемнадцатым следующего содержания:

"полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные во втором предложении статьи 487-5.2 настоящего Кодекса, осуществляют следующие органы:

в отношении некоммерческих юридических лиц и филиалов и представительств иностранных некоммерческих юридических лиц - по распределению, определенному министерством юстиции Азербайджанской Республики, министерство юстиции и его районные (городские) отделы регистрации, за исключением учрежденных в Нахчыванской Автономной Республике политических партий и филиалов и представительств неправительственных организаций зарубежных стран, в отношении других некоммерческих структур - министерство юстиции Нахчыванской Автономной Республики;

в отношении коммерческих юридических лиц, филиалов и представительств иностранных коммерческих юридических лиц, юридических лиц публичного права - министерство экономики Азербайджанской Республики в лице Государственной налоговой службы, а также Государственная налоговая служба Нахчыванской Автономной Республики;

в отношении религиозных структур - Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с религиозными структурами и Государственное агентство Нахчыванской Автономной Республики по работе с религиозными структурами".