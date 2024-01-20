Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января

Прошло 34 года с кровавой трагедии 20 Января. В связи с 34-й годовщиной кровавой расправы, учиненной советской империей в Баку, 20 января - в День всенародной скорби Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства почтил память погибших за свободу нашей страны.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

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