https://news.day.az/officialchronicle/1630863.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО
Прошло 34 года с кровавой трагедии 20 Января. В связи с 34-й годовщиной кровавой расправы, учиненной советской империей в Баку, 20 января - в День всенародной скорби Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства почтил память погибших за свободу нашей страны.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".
Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.
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