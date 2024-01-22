В Азербайджане в ряде структур бухгалтерский учет будет вестись в электронном виде

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, в закон добавлены статьи 3.1-1 и 3.1-2 следующего содержания:

"3.1-1. В нижеуказанных субъектах бухгалтерского учета бухгалтерский учет должен вестись в электронном виде:

3.1-1.1. в субъектах крупного предпринимательства и, в соответствии с этапами, определяемыми органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, в субъектах среднего предпринимательства;

3.1-1.2. у налогоплательщиков, действующих в рамках утвержденных законов о долевом разделе добычи, об основном экспортном трубопроводе и других подобных соглашений или законов, в том числе законов о нефти и газе, об экспортоориентированной нефтегазовой деятельности;

3.1-1.3. у юридических лиц публичного права, которые должны публиковать годовую финансовую отчетность или объединенную (консолидированную) финансовую отчетность в соответствии с настоящим законом.

3.1-2. Статья 3.1-1.3 настоящего закона не применяется к Центральному банку Азербайджанской Республики".