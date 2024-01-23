Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона о вступлении в силу Кодекса конкуренции

Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона Азербайджанской Республики от 8 декабря 2023 года № 1051-VIQ "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса конкуренции и правовом регулировании в связи с этим" и урегулировании некоторых вопросов по данному поводу, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.