В Азербайджане будут определены сферы деятельности, к которым требования Кодекса о конкуренции не применяются

Будут определены случаи, сферы деятельности и продукция, к которым требования Кодекса о конкуренции не применяются или могут применяться ограниченно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса о конкуренции и правовом регулировании в связи с этим", и урегулировании некоторых вопросов, связанных с этим.

Кабинет министров в 6-месячный срок должен утвердить по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики правовые акты, касающиеся случаев, сфер деятельности и продукции, к которым требования Кодекса о конкуренции не применяются или могут применяться ограниченно.