https://news.day.az/officialchronicle/1631625.html В Азербайджане подготовят закон, определяющий ответственность за нарушение Кодекса о конкуренции
В Азербайджане подготовят закон, определяющий ответственность за нарушение Кодекса о конкуренции
Будет разработан законопроект, определяющий виды ответственности за нарушение Кодекса о конкуренции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса о конкуренции и правовом регулировании в связи с этим", и урегулировании некоторых вопросов, связанных с этим.
Кабинет министров должен в 6-месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики законопроект, определяющий виды ответственности за нарушение Кодекса о конкуренции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре