https://news.day.az/officialchronicle/1631632.html В Азербайджане будут определены правила проведения проверок в субъектах естественных монополий
В Азербайджане будут определены правила проведения проверок в субъектах естественных монополий
В Азербайджане будут определены правила проведения проверок в субъектах рынка и естественных монополий.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса о конкуренции и правовом регулировании в связи с этим", и урегулировании некоторых вопросов, связанных с этим.
Кабинет министров должен в 6-месячный срок утвердить по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики правила проведения проверок органом конкуренции в субъектах рынка и субъектах естественных монополий.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре