В Азербайджане будут определены правила проведения проверок в субъектах естественных монополий

В Азербайджане будут определены правила проведения проверок в субъектах рынка и естественных монополий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса о конкуренции и правовом регулировании в связи с этим", и урегулировании некоторых вопросов, связанных с этим.

Кабинет министров должен в 6-месячный срок утвердить по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики правила проведения проверок органом конкуренции в субъектах рынка и субъектах естественных монополий.