https://news.day.az/officialchronicle/1631633.html В Азербайджане будет создана Комиссия по конкуренции
В Азербайджане будет создана Комиссия по конкуренции
Будет создана Комиссия по конкуренции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса о конкуренции и правовом регулировании в связи с этим", и урегулировании некоторых вопросов, связанных с этим.
Кабинет министров должен в 4-месячный срок по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики утвердить правила создания, состав Комиссии по конкуренции, порядок рассмотрения ею дел и принятия решений.
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