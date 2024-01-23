В Азербайджане будет подготовлен перечень субъектов естественной монополии

Будет подготовлен перечень субъектов естественной монополии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса о конкуренции и правовом регулировании в связи с этим", и урегулировании некоторых вопросов, связанных с этим.

Кабинету министров в 4-месячный срок на основании предложений министерства экономики Азербайджанской Республики по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики поручено утвердить правила перечня субъектов естественных монополий. За этот период также должны быть утверждены по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики форма и порядок представления финансовой отчетности о результатах предпринимательской деятельности субъектов естественной монополии.