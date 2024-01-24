Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" II степени

Магеррам Джамал оглу Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" II степени за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.