https://news.day.az/officialchronicle/1631813.html Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" II степени - Распоряжение
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" II степени - Распоряжение
Магеррам Джамал оглу Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" II степени за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.
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