https://news.day.az/officialchronicle/1631814.html Утвержден состав Наблюдательного совета Агентства по развитию медиа Азербайджана - Распоряжение
Утвержден состав Наблюдательного совета Агентства по развитию медиа Азербайджана - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Агентство по развитию медиа Азербайджанской Республики".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Агентство по развитию медиа Азербайджанской Республики" утвержден в нижеследующем составе.
Председатель Наблюдательного совета
Исмаилов Дагбеи Мирзахан оглу
Члены Наблюдательного совета:
Алиев Вугар Зифар оглу
Мехралиева Шафаг Акиф гызы
Микаилова Севиль Алирази гызы
Шыхлинский Эльчин Исмаил оглу.
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