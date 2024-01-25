В Азербайджане утвержден закон "Об арбитраже"

Президент Ильхам Алиев утвердил новый закон "Об арбитраже".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, закон в соответствии с пунктами 6, 10, 12 и 26 части I статьи 94 Конституции Азербайджана регулирует общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением арбитража, определяет требования к арбитражному соглашению, организацию, деятельность арбитражных судов и постоянных арбитражных организаций в Азербайджанской Республике, ведение арбитражного судопроизводства, правила признания и исполнения арбитражных решений.

Закон состоит из 8 глав и 59 статей.

В документе отражены основные понятия, сфера применения закона, формы и принципы организации арбитражных организаций, дела, рассматриваемые в арбитраже, арбитражное соглашение, арбитражное судопроизводство и другие вопросы.

В соответствии с законом устанавливаются требования к арбитру в отношении внутреннего арбитражного судопроизводства. Арбитрами могут быть физические лица, не заинтересованные в исходе дела, не зависящие от сторон и давшие согласие на выполнение функций арбитра, достигшие 25 лет, имеющие высшее образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет.

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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.