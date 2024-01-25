https://news.day.az/officialchronicle/1632115.html Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "Об арбитраже"
Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "Об арбитраже"
Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении Закона Азербайджанской Республики "Об арбитраже" № 1077-VIQ от 26 декабря 2023 года и урегулировании некоторых вопросов в связи с этим, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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