Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "Об арбитраже"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении Закона Азербайджанской Республики "Об арбитраже" № 1077-VIQ от 26 декабря 2023 года и урегулировании некоторых вопросов в связи с этим, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.