Минобороны Азербайджана наделено новыми полномочиями

Внесены изменения в Закон Азербайджанской Республики "О судебно-экспертной деятельности".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, министерство обороны Азербайджана также уполномочено участвовать в процессе судебно-психиатрических экспертиз.