https://news.day.az/officialchronicle/1632120.html Минобороны Азербайджана наделено новыми полномочиями
Минобороны Азербайджана наделено новыми полномочиями
Внесены изменения в Закон Азербайджанской Республики "О судебно-экспертной деятельности".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно указу, министерство обороны Азербайджана также уполномочено участвовать в процессе судебно-психиатрических экспертиз.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре