https://news.day.az/officialchronicle/1632124.html В Азербайджане будет отмечено 530-летие Мухаммеда Физули - Распоряжение
В Азербайджане будет отмечено 530-летие Мухаммеда Физули - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 530-летия великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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