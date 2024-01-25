В Азербайджане будет отмечено 530-летие Мухаммеда Физули

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 530-летия великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.