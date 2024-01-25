https://news.day.az/officialchronicle/1632127.html В Азербайджане будет подготовлен законопроект "О международном частном праве"
В Азербайджане будет подготовлен законопроект "О международном частном праве"
В Азербайджане будет подготовлен законопроект "О международном частном праве".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом отмечено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении Закона Азербайджанской Республики "Об арбитраже" № 1077-VIQ от 26 декабря 2023 года и урегулировании некоторых вопросов в связи с этим.
Согласно указу, Кабинет министров в шестимесячный срок должен подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект нового Закона Азербайджанской Республики "О международном частном праве" с учетом международных норм и принципов, а также прогрессивного зарубежного опыта.
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