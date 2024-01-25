Внесены изменения в закон "О судебно-экспертной деятельности"

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О судебно-экспертной деятельности".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики, руководствуясь пунктами 10 и 18 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, постановляет:

В закон Азербайджанской Республики "О судебно-экспертной деятельности" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2000, № 1, Статья 7; 2004, № 2, статья 57, № 3, статья 133; 2006, № 11, статья 928; 2007, № 1, статья 4, № 3, статья 211; 2018, № 2, статья 147; 2019, № 12, статья 1896 г.) внести следующие изменения:

1. В части пятнадцатой статьи 11 слово "звания" заменить словами "или воинское звание".

2. В части второй статьи 23 слова "(судебно-психиатрическая)" заменить словами "судебно-психиатрическая".

3. В части второй статьи 39 слова "специальностям, специальным званиям" заменить словами "специальным и воинским званиям, а также специальностям".