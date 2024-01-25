В Азербайджане внесены изменения в закон "О медиации"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О медиации".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Милли Меджлис Азербайджанской Республики, руководствуясь пунктами 6, 10 и 12 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, постановляет:

В статье 3.2, в названии статьи 28, в статье 28.1 и в названии статьи 29 Закона Азербайджанской Республики "О медиации" (Собрание Законодательных актов Азербайджанской Республики, 2019 г., № 4, статья 597; 2020 г., № 6, статья 683, № 7, статья 856, № 12 (Книга I), статья 1442; 2021, № 7, статья 712) слова "Коммерческие споры, а также семейные" заменить словом "Семейные".