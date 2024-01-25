Утвержден меморандум между Азербайджаном и Ираком о сотрудничестве в области информационных и коммуникационных технологий

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и министерством связи Республики Ирак о сотрудничестве в области информационных и коммуникационных технологий".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утвержден "Меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и министерством связи Республики Ирак о сотрудничестве в области информационных и коммуникационных технологий", подписанный 7 декабря 2023 года в городе Багдад.