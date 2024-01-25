https://news.day.az/officialchronicle/1632135.html Утвержден меморандум между Азербайджаном и Ираком о сотрудничестве в области информационных и коммуникационных технологий - УКАЗ
Утвержден меморандум между Азербайджаном и Ираком о сотрудничестве в области информационных и коммуникационных технологий - УКАЗ
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и министерством связи Республики Ирак о сотрудничестве в области информационных и коммуникационных технологий".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утвержден "Меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и министерством связи Республики Ирак о сотрудничестве в области информационных и коммуникационных технологий", подписанный 7 декабря 2023 года в городе Багдад.
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