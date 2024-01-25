Президент Ильхам Алиев внес изменения в состав Экономического совета

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ "Об учреждении новых управленческих рамок экономической политики и экономических реформ в Азербайджанской Республике" № 1151 от 9 сентября 2020 года и отмене указа "О создании Совета финансовой стабильности Азербайджанской Республики" № 995 от 15 июля 2016 года, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Данным указом были внесены изменения в состав Экономического совета Азербайджанской Республики.

Согласно изменениям, помощник Первого вице-президента выведен из состава Экономического совета и туда включен помощник Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам.