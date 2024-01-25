https://news.day.az/officialchronicle/1632145.html В Азербайджане будет подготовлен порядок аккредитации и отзыва аккредитации постоянной арбитражной организации - Указ
В Азербайджане будет подготовлен порядок аккредитации и отзыва аккредитации постоянной арбитражной организации - Указ
Будет подготовлен порядок аккредитации и отзыва аккредитации постоянной арбитражной организации.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона Азербайджанской Республики "Об арбитраже" от 26 декабря 2023 года № 1077-VIQ и урегулировании некоторых вопросов в связи с этим.
Согласно указу, Кабинет министров должен в двухмесячный срок утвердить порядок аккредитации и отзыва аккредитации постоянной арбитражной организации и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.
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