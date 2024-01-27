https://news.day.az/officialchronicle/1632655.html Микаил Джаббаров назначен руководителем рабочей группы по Алятской свободной экономической зоне
Микаил Джаббаров назначен руководителем рабочей группы по Алятской свободной экономической зоне
Микаил Джаббаров назначен руководителем рабочей группы по Алятской свободной экономической зоне.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 17 сентября 2018 года № 487 "О дополнительных мерах, связанных с развитием Алятской свободной экономической зоны" подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, руководство рабочей группой по Алятской свободной экономической зоне будет осуществлять министр экономики Азербайджанской Республики.
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