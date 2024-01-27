В Азербайджане создается "Фонд утилизации транспортных средств"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании "Фонда утилизации транспортных средств" в составе государственного бюджета Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, в целях финансирования льгот и единовременной выплаты, а также стимулирования и поощрения мер по утилизации транспортных средств, в соответствии со статьей 14-3 закона Азербайджанской Республики "Об отходах" и статьей 5 закона Азербайджанской Республики "О бюджетной системе", в составе государственного бюджета Азербайджанской Республики создается "Фонд утилизации транспортных средств".

Министерству финансов и Открытому акционерному обществу "Təmiz şəhər" поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Распоряжение вступает в силу с 1 февраля 2024 года.