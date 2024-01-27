В Азербайджане прапорщикам и мичманам с полным средним образованием будет присваиваться новое воинское звание

Прапорщикам и мичманам с полным средним образованием будет присваиваться воинское звание "младший лейтенант".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий закон о внесении изменений в Положение "О прохождении воинской службы" утвердил Президент Ильхам Алиев.

Согласно изменению, назначенным на офицерские должности прапорщикам и мичманам с полным средним образованием, прослужившим в звании прапорщика и мичмана пять и более лет (только в течение периода, установленного соответствующим органом исполнительной власти), будет присвоено воинское звание "младший лейтенант" после прохождения военной подготовки и сдачи экзаменов в установленном порядке.