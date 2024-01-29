Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Комиссии по национальной обороне парламента Турции

29 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с депутатом Великого национального собрания Турции, председателем парламентской комиссии по национальной обороне, бывшим министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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