https://news.day.az/officialchronicle/1632995.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Комиссии по национальной обороне парламента Турции - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Комиссии по национальной обороне парламента Турции - ФОТО
29 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с депутатом Великого национального собрания Турции, председателем парламентской комиссии по национальной обороне, бывшим министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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