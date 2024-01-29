Поддерживаем Победоносного лидера Победоносного народа

По мере приближения внеочередных президентских выборов, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года, соотечественники, проживающие в разных странах мира, выражают свою поддержку кандидатуре Ильхама Гейдар оглу Алиева, архитектора счастливого будущего Азербайджана.

Как передает Day.Az, соотечественники, проживающие в различных странах мира, через созданную ими в социальной сети "Facebook" платформу "BİZ - Zəfər Yoluna Davam", призывают азербайджанцев мира продемонстрировать национальное единство и быть активными на выборах.

Председатель действующей в Грузии организации "Маариф", главный редактор журнала-газеты "Маариф" Аладдин Гарабаглы в распространенном им заявлении призвал соотечественников, проживающих в разных странах мира, принять активное участие в поддержке Лидера, обеспечившего территориальную целостность Азербайджана, вписавшего золотыми буквами имя нации в список победоносных наций: "Мы уверены, что наш народ выберет Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева".

Председатель Азербайджанского дома культуры "Харыбюльбюль", действующего в Берлине, Германия, Севда Беделиори сказала, что исключительные успехи, достигнутые под руководством Президента Ильхама Алиева в области экономического развития, продвижения социальных и культурных инициатив в нашей стране, заслуживают похвалы: "Мы приглашаем азербайджанцев мира принять активное участие в предстоящих выборах и поддержать Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева".

Президент действующей в Словении Азербайджанской ассоциации тюркской культуры Талех Гурбанов отметил, что граждане Азербайджана, проживающие в Словении, с чувством радости и гордости примут участие во внеочередных президентских выборах, которые состоятся 7 февраля 2024 года, и будут горды тем, что выразят свою поддержку Президенту, вписавшему Победу в историю нашей страны.

Руководитель Азербайджанского общества Уорикского университета Великобритании Рафиг Нифталиев в обращении к Президенту Ильхаму Алиеву также подчеркнул, что поддерживает его кандидатуру: "Мы верим, что Вы являетесь непоколебимым гарантом независимости Азербайджана и безопасного будущего нашего народа".

В заявлении председателя "Центра культуры азербайджанских школьников и молодежи, проживающих в Грузии" Джейран Гурбановой выражена непоколебимая поддержка Верховному главнокомандующему, который подарил азербайджанскому народу радость Победы: "Всех соотечественников, проживающих в разных странах мира, приглашаем быть активными в поддержке нашего Лидера, вписавшего золотыми буквами имя нашей нации в список победоносных наций и обеспечившего территориальную целостность Азербайджана. Мы уверены, что наш народ выберет Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева".

Проживающая в Великобритании активистка диаспоры, автор книги по азербайджанскому языку "Бюльбюль" Эмилия Джабраилова сказала, что полное восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана является свидетельством стратегического видения Президента Ильхама Алиева и его непоколебимой приверженности делу обеспечения благополучия Азербайджана: "Азербайджану нужен опытный лидер, чтобы обеспечить процветание и стабильность. Мы верим, что под дальновидным руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан будет продолжать укрепляться и играть ключевую роль в формировании процветающего будущего".

Руководитель департамента Страховой ассоциации Саудовской Аравии в Бахрейне, врач Эллада Абдуллаева сказала, что азербайджанская община в Королевстве Бахрейн от всей души поддерживает под девизом "Продолжение победного пути!" Президента Ильхама Алиева: "Азербайджанский народ любит своего Президента, гордится тем, что он является Лидером нашего сильного, могущественного государства, нашего гордого и непобедимого народа. Мы призываем каждого гражданина Азербайджана, имеющего право голоса, быть активным в поддержке нашего Победоносного Лидера. Мы уверены, что выбор нашего народа будет за победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым!".

Ассоциация дружбы Калифорния - Азербайджан также озвучила свою позицию в связи с выборами 7 февраля. Председатель Ассоциации Эльнура Гашимова сказала в связи с этим: "Мы, азербайджанская диаспора, верим в победу Президента Ильхама Алиева на предстоящих внеочередных президентских выборах. Мы уверены, что станем свидетелями очередных успехов азербайджанского государства и народа под его мудрым руководством".

Генеральный директор действующего в Грузии центра правовой помощи "ГАНУН" Али Бадиров подчеркнул, что на внеочередных президентских выборах кандидатура Ильхама Гейдар оглу Алиева поддерживается с лозунгами "Победоносный Лидер Победоносного Народа" и "Лидер азербайджанцев мира": "Можете быть уверены в том, что граждане Азербайджана, проживающие в Грузии, поддержат Вас. Мы всегда готовы проявлять активность в поддержке Лидера, который золотыми буквами вписал имя нашей нации в список победоносных наций, обеспечил территориальную целостность Азербайджана. Мы уверены, что выбор нашего народа будет за Победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым".