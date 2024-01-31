В Азербайджане упразднена Государственная страховая коммерческая компания

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ об отмене указа "Об организации деятельности Государственной страховой коммерческой компании Азербайджанской Республики и открытого акционерного общества "Azərsığorta"", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.