https://news.day.az/officialchronicle/1633745.html Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза - ФОТО
1 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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