В Азербайджане группе молодых людей предоставлены Президентские премии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Президентских премий молодежи за 2024 год.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Президентские премии для молодежи за 2024 год будут предоставлены нижеприведенным лицам, особо отличившимся в области науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, социальной и социально-ориентированной деятельности, инноваций и предпринимательства:

Абдуллаева Гульнар Ризван гызы

Агамирова Равана Сеймур гызы

Агазаде Тариэль Иса оглу

Аллахвердиев Айхан Эльман оглу

Бахышова Рзаева Кимьяханум Зияд гызы

Магеррамова Зарифа Гусейн гызы

Мамедов Улуджай Акиф оглу

Мамедова Динара Бахтияр гызы

Мамедова Фатима Низами гызы

Миралемли Парвиз Атамалы оглу.