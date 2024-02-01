Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Арменией уже де-факто установлен мир

Между Азербайджаном и Арменией уже де-факто установлен мир.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.

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