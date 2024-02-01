https://news.day.az/officialchronicle/1633823.html Президент Ильхам Алиев: Права азербайджанской делегации в ПАСЕ должны быть восстановлены
Президент Ильхам Алиев: Права азербайджанской делегации в ПАСЕ должны быть восстановлены
Права азербайджанской делегации в ПАСЕ должны быть восстановлены.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.
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