Президент Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Армении против Азербайджана

Мира можно достичь, если положить конец претензиям Армении против Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.

Глава государства отметил, что между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир, и на границе двух стран несколько месяцев царит мирная обстановка. Но для того, чтобы довести этот процесс до логического завершения, необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям Армении против Азербайджана.

В этой связи Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Декларации о независимости Армении содержатся прямые призывы к присоединению Карабахского региона Азербайджана к Армении и нарушению территориальной целостности Азербайджана, и ссылки на этот документ также отражены в Конституции Армении. В других нормативно-правовых документах Армении также есть территориальные претензии против Азербайджана, во многих конвенциях и в других документах, к которым присоединилась Армения, имеются многочисленные оговорки, не признающие суверенитет Азербайджана над Карабахом. Наряду с этим, глава государства подчеркнул, что основу исков Армении против Азербайджана в международных судах также составляют такие вопросы, как непризнание Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, отделение Карабаха от Азербайджана. Президент Азербайджана отметил, что мира можно достичь, если положить конец этим претензиям, внести изменения в Конституцию Армении и другие нормативно-правовые документы. Подчеркнув важность скорейшего осуществления этого в Армении, глава государства сказал, что начало внутренних дискуссий по этому вопросу в Армении в настоящее время рассматривается как позитивный шаг, и это может создать хорошую возможность для скорейшего завершения мирного процесса.