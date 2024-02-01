В Азербайджане утверждены "Направления стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о стимулировании инвестиций"

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Направлений стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о стимулировании инвестиций".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с указом утверждены "Направления стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о стимулировании инвестиций".

Кабинету министров и министерству экономики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.