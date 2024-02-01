https://news.day.az/officialchronicle/1633918.html В Азербайджане утверждены "Направления стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о стимулировании инвестиций" - Указ
В Азербайджане утверждены "Направления стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о стимулировании инвестиций" - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Направлений стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о стимулировании инвестиций".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с указом утверждены "Направления стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о стимулировании инвестиций".
Кабинету министров и министерству экономики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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