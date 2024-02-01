Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в X публикацией в связи с 2 февраля - Днем молодежи Азербайджана.

Как передает Day.Az в публикации говорится: "Наша молодежь отныне будет подрастать, как представители победоносного народа".