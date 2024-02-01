https://news.day.az/officialchronicle/1633923.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в X публикацией в связи с 2 февраля - Днем молодежи Азербайджана.
Как передает Day.Az в публикации говорится: "Наша молодежь отныне будет подрастать, как представители победоносного народа".
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