Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Желаю каждому представителю азербайджанской молодежи крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, процветания, успехов во всех начинаниях!

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 2 февраля - Дня азербайджанской молодежи.

Как сообщает Day.Az, поздравляя азербайджанскую молодежь, Первый вице-президент Мехрибан Алиева в публикации отметила: "Желаю каждому представителю азербайджанской молодежи крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, процветания, успехов во всех начинаниях!".