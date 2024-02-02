https://news.day.az/officialchronicle/1633939.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Желаю каждому представителю азербайджанской молодежи крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, процветания, успехов во всех начинаниях! - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Желаю каждому представителю азербайджанской молодежи крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, процветания, успехов во всех начинаниях! - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 2 февраля - Дня азербайджанской молодежи.
Как сообщает Day.Az, поздравляя азербайджанскую молодежь, Первый вице-президент Мехрибан Алиева в публикации отметила: "Желаю каждому представителю азербайджанской молодежи крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, процветания, успехов во всех начинаниях!".
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