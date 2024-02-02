Президент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата

2 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймона Стила.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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