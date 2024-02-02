https://news.day.az/officialchronicle/1634103.html Президент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата
Президент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата
2 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймона Стила.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре