https://news.day.az/officialchronicle/1634132.html В Азербайджане утвержден закон "О государственных резервах" - УКАЗ
В Азербайджане утвержден закон "О государственных резервах" - УКАЗ
Утвержден закон Азербайджанской Республики "О государственных резервах".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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