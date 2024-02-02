В Азербайджане утвержден закон "О государственных резервах"

Утвержден закон Азербайджанской Республики "О государственных резервах".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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