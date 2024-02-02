https://news.day.az/officialchronicle/1634138.html Площадь отведенной под Бакинский международный морской торговый порт территории составит 369,26 га - Распоряжение
Площадь отведенной под Бакинский международный морской торговый порт территории составит 369,26 га - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 18 марта 2015 года № 1121 "О создании Закрытого акционерного общества "Бакинский международный морской торговый порт"".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, ранее выделенные 400 га для строительства нового комплекса Международного морского торгового порта в поселке Алят Гарадагского района города Баку, сокращены до 369,26 га.
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