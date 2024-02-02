https://news.day.az/officialchronicle/1634177.html Президент Ильхам Алиев: Решение о проведении COP29 в Азербайджане является проявлением доверия и уважения к нашей стране
Президент Ильхам Алиев: Решение о проведении COP29 в Азербайджане является проявлением доверия и уважения к нашей стране
Решение о проведении COP29 в Азербайджане является проявлением доверия и уважения к нашей стране.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 2 февраля, принимая исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймона Стила.
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