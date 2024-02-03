Закир Фараджов награжден орденом "Эмек" I степени

За активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Закир Фарадж оглу Фараджов награжден орденом "Эмек" I степени.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.