https://news.day.az/officialchronicle/1634366.html Закир Фараджов награжден орденом "Эмек" I степени - Распоряжение
Закир Фараджов награжден орденом "Эмек" I степени - Распоряжение
За активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Закир Фарадж оглу Фараджов награжден орденом "Эмек" I степени.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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