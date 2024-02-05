https://news.day.az/officialchronicle/1634570.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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