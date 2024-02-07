https://news.day.az/officialchronicle/1635393.html Александр Лукашенко поздравил Президента Ильхама Алиева
Александр Лукашенко поздравил Президента Ильхама Алиева
7 февраля Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития и процветания нашей страны.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Беларуси за оказанное внимание и поздравления.
Главы государств выразили уверенность в том, что азербайджано-белорусские дружественные отношения будут укрепляться и впредь, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.
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