Растущий авторитет Азербайджана на международной арене всегда вызывал у нас гордость

Растущий авторитет Азербайджана на международной арене всегда вызывал у нас гордость.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с победой на президентских выборах.

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