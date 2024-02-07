https://news.day.az/officialchronicle/1635437.html Растущий авторитет Азербайджана на международной арене всегда вызывал у нас гордость - Реджеп Тайип Эрдоган
Растущий авторитет Азербайджана на международной арене всегда вызывал у нас гордость - Реджеп Тайип Эрдоган
Растущий авторитет Азербайджана на международной арене всегда вызывал у нас гордость.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с победой на президентских выборах.
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