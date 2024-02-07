https://news.day.az/officialchronicle/1635456.html Александар Вучич направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Александар Вучич направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Сербии Александар Вучич направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с победой на президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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