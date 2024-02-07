Президент Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах

Поздравляем Президента Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал Президент Пакистана Ариф Алви.

"Пакистан надеется на укрепление нашей прочной дружбы и сотрудничества. С наилучшими пожеланиями дальнейших успехов!" - написал он.

Отметим, что Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,1% голосов после обработки 54,47% бюллетеней.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.