Президент Ирана поздравил Президента Ильхама Алиева с победой на выборах

Президент Ирана Сейид Эбрахим Раиси поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.