https://news.day.az/officialchronicle/1635488.html Президент Ирана поздравил Президента Ильхама Алиева с победой на выборах
Президент Ирана поздравил Президента Ильхама Алиева с победой на выборах
Президент Ирана Сейид Эбрахим Раиси поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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