Николас Мадуро поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю его уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующую публикацию Николас Мадуро разместил в своем аккаунте в социальной сети.

В публикации говорится: "Поздравляю народ Азербайджана и его вновь переизбранного Президента Ильхама Алиева. Благодаря Вашему лидерству, мудрости и гуманизму Вы продолжите вести свой благородный народ вперед по пути развития и прогресса. Вперед к новым вершинам! Да здравствует Азербайджан!".