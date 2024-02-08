Эмомали Рахмон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

8 февраля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития нашей страны и на благо нашего народа.

Глава государства Таджикистана подчеркнул значение больших достижений, завоеванных нашей страной под руководством Президента Ильхама Алиева во всех сферах за последние годы, дальнейшего повышения авторитета Азербайджана в мире.

Глава нашего государства поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.

Выразив уверенность в том, что наши дружественные и братские отношения будут развиваться и впредь, президенты Азербайджана и Таджикистана провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.