https://news.day.az/officialchronicle/1635563.html Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации тюркских государств
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации тюркских государств
8 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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